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    IFAB, 5 oyuncu değişikliği kararının kalıcı olmasını istedi

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılından beri uygulanan maçlarda 5 değişiklik kuralının, kalıcı olmasını teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 00:45
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    IFAB, 5 oyuncu değişikliği kararının kalıcı olmasını istedi

    Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda alınan oyuncu değişikliği kararında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı olmasını teklif ettiklerini açıkladı.

    Teklifin, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

    IFAB, 5 oyuncu değişikliği kararının kalıcı olmasını istedi #1

    IFAB, 5 oyuncu değişikliği kararının kalıcı olmasını istedi #2

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