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- IFAB, 5 oyuncu değişikliği kararının kalıcı olmasını istedi
IFAB, 5 oyuncu değişikliği kararının kalıcı olmasını istedi
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılından beri uygulanan maçlarda 5 değişiklik kuralının, kalıcı olmasını teklif etti.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 00:45
Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda alınan oyuncu değişikliği kararında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı olmasını teklif ettiklerini açıkladı.
Teklifin, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.