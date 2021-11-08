Indiana Pacers deplasmanda Sacramento Kings'i 91-94 yendi

Sacramento Kings'e konuk olan Indiana Pacers'ı rakibine karşı 91-94'lük skorla kazandı.

NBA'nin birbirinden heyecanlı maçlar arasına bir yenisi daha eklendi.

Sacramento Kings sahası Golden 1 Center'da Indiana Pacers'ı ağırladı.

INDIANA KARŞILAŞMAYA HIZLI BAŞLADI

Hızlı başlayan maçta Indiana, Domantas Sabonis'in harika performansıyla ilk çeyreği önde kapattı.

İkinci çeyrekte Harrison Barnes'in öne çıktığı mücadelede Sacramento, öne geçti. Üçüncü çeyrekte Caris LeVert'in kendini göstermesiyle tekrar öne geçen Indiana, son çeyrekte de etkili performans göstermesi sonucu karşılaşmayı 91-94 kazandı.

HARRISON BARNES'İN PERFORMANSI SACRAMENTO'YA YETMEDİ

Sacramento'da Harrison Barnes 4 ribaund 5 asist ve 22 sayıyla oynarken, De'Aaron Fox'un 3 ribaund, 2 asist ve 17 sayılık performansı galibiyete yeterli olamadı.

İndiana'da Domantas Sabonis 10 ribaund, 1 asist ve 17 sayıyla takımına katkıda bulunurken, Caris LeVert, 6 ribaund, 1 asist ve 22 sayı ile performans gösterdi.