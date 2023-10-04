İngiliz basını Galatasaray'ın zaferini yazdı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı başlarken A Grubu'nda Galatasaray, Manchester United deplasmanında geriden gelerek aldığı galibiyetle geceye damga vurdu. Galatasaray'ın tarihi galibiyeti, İngiliz basınında geniş yer tuttu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi, dün akşam Galatasaray'ın zaferiyle sallandı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Old Trafford’da Manchester United önünde 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip geldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.

İngilizler Galatasaray'a övgüler yağdırdı

Manchester United'da Casemiro, 77. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti. Manchester United, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Öte yandan sarı kırmızılı ekibin tarih yazdığı karşılaşma sonrası İngiliz basını Manchester United'ı eleştiri tahtasına koyarken, Galatasaray'a ise övgüler yağdırdı.

İngiliz basınında manşetlere taşınan galibiyetle ilgili yapılan haberler şöyle;

The Independent

"30 yıl önce Manchester United , Galatasaray ile karşılaşacağı sırada 'Cehenneme Hoş Geldiniz' yazılı pankartlarla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi bulmuş olabilir: bu kez İstanbul'da değil, Manchester'da. Dört gün içindeki ikinci yenilgi onları krize sürükledi."

The Guardian

"Manchester United'ın ızdırabı, Galatasaray'ın galibiyetinin ardından devam ediyor. Cehenneme hoş geldiniz: Manchester United'ın 1993'te Galatasaray karşısındaki kötü şöhretli açılışı ve sarı-kırmızılılara elenmesi yeni bir boyuta ulaştı."

Daily Mirror

"Manchester United, rezil Galatasaray yenilgisinde kendi etti kendi buldu. Berbat sezonu, iki kez öne geçtiği maçta evinde Galatasaray'a yenilmesiyle bir boyut kazandı. Kaleci Andre Onana'nın gergin gösterisi Türk takımının geri dönüşüne kapı açtı."

Eurosport Int.

"Kaotik Old Trafford mücadelesini Galatasaray kazandı. Müthiş maç, Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Wilfried Zaha'nın gol attığı maçta Galatasaray 10 kişilik Manchester United'ı afallatırken, Erik Ten Hag'ın üzerindeki baskıyı artırdılar."

Daily Mail

"Erik ten Hag'ın adamları iki kez öndeydi ama son 20 dakikada başlarına felaket geldi. Premier Lig sezonuna en kötü başlangıcını yapmakla kalmadılar, Şampiyonlar Ligi'ne de üst üste mağlubiyetlerle başladılar. Bunlar gerçekten karanlık günler."

Telegraph

"Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenildi. Takımın içinde bulunduğu durum, Şampiyonlar Ligi'nde bir başka olağanüstü kendini sabote etme gecesini ve bir takımın dağılması hikayesini anlatıyor."

The Sun

"Andre Onana yine kabus gibi bir performans sergiledi. Manchester United kalecisinin kendine güveni yok ve bu da görünüyor. Berbat bir maç çıkardı, gollerden en az birinin ve kesinlikle Casemiro'nun penaltı ve oyundan atılmasının sorumlusuydu."

BBC

"United ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grup aşamasına üst üste yenilgilerle başlıyor ve Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alan konuk ekibi Galatasaray'ın dört puan gerisinde yer alan teknik direktör Erik ten Hag'ın üzerindeki baskı artıyor. Ten Hag için gerçekten berbat bir geceydi."