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- İngiltere San Marino'yu farklı yendi
İngiltere San Marino'yu farklı yendi
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere, San Marino karşısında 10-0'lık bir galibiyet alarak grubu lider tamamladı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 01:04
- Güncelleme : 16.11.2021 - 01:31
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere son maçında San Marino ile karşı karşıya geldi.
İngiltere, zayıf rakibi karşısında 10-0 gibi tarihi bir skorla galip ayrılarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
İNGİLTERE GOL OLUP YAĞDI
Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Harry Maguire, 15. dakikada Fabbri (k.k), 27, 31, 39 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 58. dakikada Smith Rowe, 69. dakikada Tyrone Mings, 78. dakikada Abraham ve 79. dakikada Saka attı.
SAN MARINO GRUBU SIFIR PUANLA TAMAMLADI
San Marino'da Dante Rossi, 68. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla İngiltere, grubu namağlup 26 puanla tamamladı.
San Marino ise, Dünya Kupası eleme gruplarında 47 gol yiyerek, sıfır puanla sonuncu sırada yer aldı.