İngiltere'de penaltıları kaçıran siyahi isimlere ırkçı saldırı

İngiltere milli futbol takımının, finalde 3-2 kaybettiği maçta penaltıları kaçıran siyahi oyuncuları Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kaldı.

İngiltere'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İtalya'ya mağlubiyetinde Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho penaltıları kaçırdıktan sonra sosyal medyada ırkçı mesajlara maruz kaldı.

19 yaşındaki Arsenal'in yıldızı yedek kulübesinden çıktı ve İtalya'ya mağlup oldukları maçta beşinci penaltıyı aldı. Maçın hemen ardından Saka, sosyal medya hesabından ırkçı mesajlara maruz kaldı.

Kullanıcıların 'Ülkemden git', 'Nijerya'ya geri dön' gibi mesajları paylaştığı görüldü.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: DEHŞETE DÜŞTÜK

İngiltere Futbol Federasyonu, ırkçılık mesajları karşısında 'dehşete düştüğünü' ve ırkçılıktan etkilenen oyuncuları desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

Açıklamada, “Etkilenen oyuncuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sorumlu herkes için mümkün olan en sert cezaların verilmesini isteyeceğiz. Sosyal medya şirketleri bu tür iğrenç suistimallerin olmaması için destek vermeli.” ifadeleri kullanıldı.

KAÇAN PENALTIYA EN ÇOK O ÜZÜLDÜ

Genç oyuncu Saka, İngiltere için turnuvanın yıldızlarından biri oldu. Dört kez forma giydi ve harika işler yaptı.

Saka'nın, kaçırdığı penaltının ardından çok üzüldüğü gözle görüldü.

Teknik direktör Gareth Southgate tüm sorumluluğu üstlenirken, "Bana bağlı, antrenmanda yaptıklarımıza dayanarak penaltı kullanacaklara ben karar verdim. Kimse tek başına değil, ekip olarak birlikte kazandık.” açıklamasında bulundu.

"SENİ AĞIRLAMAYI BEKLİYORUZ"

Öte yandan ırkçılığa maruz kalan Marcus Rashford ve Bukayo Saka'ya formalarını giydikleri Manchester United ile Arsenal'den destek geldi.

Manchester United'ın sosyal medya hesabından Rashford için "Seni evimizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Arsenal ise başarılı genç futbolcu Saka'nın fotoğrafının altına "Futbol çok acımasız olabiliyor. Kişiliğin için karakterin için cesaretin için seninle her zaman gurur duyacağız. Ve seni tekrar aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz." notunu düştü.