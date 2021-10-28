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- Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla ayrıldı
Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla ayrıldı
Son şampiyon Inter, deplasmanda Empoli'yi, D'Ambrosio'nun ve Dimarco'nun golleriyle 2-0 yendi.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 01:35
- Güncelleme : 28.10.2021 - 01:36
Serie A Ligi'nin 10. haftasında Inter, Empoli'ye konuk oldu.
Milano ekibi, D'Ambrosio'nun 34 ve Dimarco'nun 66. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.
Empoli'nin orta saha oyuncusu Ricci, 52. dakikada kırmızı kart gördü.
Inter puanını 21'e çıkarırken, Empoli ise 12 puanda yer aldı.