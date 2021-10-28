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    Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla ayrıldı

    Son şampiyon Inter, deplasmanda Empoli'yi, D'Ambrosio'nun ve Dimarco'nun golleriyle 2-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 01:35
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 01:36
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    Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla ayrıldı

    Serie A Ligi'nin 10. haftasında Inter, Empoli'ye konuk oldu.

    Milano ekibi, D'Ambrosio'nun 34 ve Dimarco'nun 66. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

    Empoli'nin orta saha oyuncusu Ricci, 52. dakikada kırmızı kart gördü.
    Inter puanını 21'e çıkarırken, Empoli​​​​​​​ ise 12 puanda yer aldı.

    Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla ayrıldı #1

    Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla ayrıldı #2

    Inter, Empoli deplasmanından 3 puanla ayrıldı #3

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