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    İran kalecisi, Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağını söyledi

    İran kalecisi, Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağını söyledi

    Ürdün Futbol Federasyonu'nun şikayet ettiği İran'ın kalecisi, kadın olduğunu söyleyerek, dava açacağını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 00:12
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 00:23
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    Geçtiğimiz günlerde AFC Kadınlar Asya Kupası'nda yaşanan olay, dünya gündemine damga vururken, yeni gelişmeleri de beraberinde getirdi.

    ÜRDÜN, FIFA'YI GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

    Ürdün Futbol Federasyonu, milli maçı sonrası penaltı atışını kurtararak takımını galibiyete taşıyan İran kalecisi Zohreh Koudaei'nin cinsiyetinin erkek olduğunu iddia etmişti.

    FIFA'ya şikayet dilekçesinde bulunan federasyon FIFA'yı göreve çağırmıştı.

    İran kalecisi, Ürdün Futbol Federasyonu na dava açacağını söyledi #1

    "BEN BİR KADINIM VE BU YAPTIKLARI ZORBALIK"

    Yaşanan bu olayların ardından, İran'ın kalecisi Zohreh Koudaei, Ürdün Federasyonu'na karşı harekete geçti.

    Federasyona dava açacağını belirten Koudaei, "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" dedi.

    İran kalecisi, Ürdün Futbol Federasyonu na dava açacağını söyledi #2

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