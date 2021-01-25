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    İrfan Can Kahveci, 1 ay sahalardan uzak kalacak

    İrfan Can Kahveci, 1 ay sahalardan uzak kalacak

    İrfan Can Kahveci'nin, üst arka adalesindeki yırtık sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 21:50
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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için kıran kırana yarıştığı Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye nazar değdi.

    Kahveci'nin çekilen MR sonucu üst arka adelesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi.

    İRFAN CAN KAHVECİ 1 AY YOK

    Yıldız oyuncunun 1 ay sahalarda uzak kalacağı da gelen bilgiler arasında.

    Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Marsilya'nın da 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'le görüştüğü ifade edildi.

    İrfan Can Kahveci, 1 ay sahalardan uzak kalacak #1

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