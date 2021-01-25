İrfan Can Kahveci, 1 ay sahalardan uzak kalacak

İrfan Can Kahveci'nin, üst arka adalesindeki yırtık sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için kıran kırana yarıştığı Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye nazar değdi.

Kahveci'nin çekilen MR sonucu üst arka adelesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ 1 AY YOK

Yıldız oyuncunun 1 ay sahalarda uzak kalacağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Marsilya'nın da 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'le görüştüğü ifade edildi.