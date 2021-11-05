İrfan Can Kahveci: Bugün daha farklı bir skor olabilirdi

Royal Antwerp maçının ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, "Bu maça çok istekli çıktık. Bugün daha farklı bir skor olabilirdi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

"BUGÜN DAHA FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, "Üst üste 3 mağlubiyet almıştık, bu maça çok istekli çıktık. 3-0'ı bulduk ama biraz daha atak oynamamız gerekiyordu, daha farklı bir skor olabilirdi bugün. Her zaman pres yapamazsın, bunu konuşmamız lazım içeride, dakikalar geçtikçe takım yorulmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"UEFA İLGİNÇ BİR LİG"

Takım olmadan kazanamayacaklarını belirten Kahveci, "Kaptanlarımız Mesut abi, Gustavo hafta içi takımla konuştular ve hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan kazanamayız. İnşallah Kayserispor maçını kazanıp milli araya moralli gireriz. UEFA ilginç bir lig. Daha önce Başakşehir'deyken oynamıştım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI DA KAZANIRSAK GRUPTAN ÇIKARIZ"

Kalan maçları kazanmaları takdirde gruptan çıkacaklarını belirten Kahveci, "Biz de 4. maçtan sonra kazanmaya başlamıştık ve grubu lider bitirmiştik. İnşallah önümüzdeki maçları kazanırsak bu gruptan çıkarız. Özlemişim. Sahada olmayı, gol attırmayı, atmayı özlemişim. Çok büyük bir istek var. Sakatlıklardan dolayı da kendime çok iyi bakıyorum. Yediğime, antrenman öncesi ve sonrası çalışmalarıma. Her şey benim için iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder" diye ekledi.