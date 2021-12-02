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İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu

İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu

Göztepe maçının ardından Atakan Çankaya ile kavga eden İrfan Can Kahveci'ye 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verildi.