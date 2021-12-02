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- İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu
İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu
Göztepe maçının ardından Atakan Çankaya ile kavga eden İrfan Can Kahveci'ye 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verildi.
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 22:11
- Güncelleme : 02.12.2021 - 22:17
Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci'nin arasındaki gerginlik ülke gündemine oturmuştu.
GÖZLEMCİ RAPORU KAVGA ETTİKLERİNİ YAZMIŞTI
Gözlemci raporunda, iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.
Basına sızan görüntülerde, iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülmüştü.
2 MAÇTAN MEN VE 26 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ
Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci'nin aldığı ceza belli oldu.
Fenerbahçeli futbolcu, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı.
İrfan Can ve Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri ortaya çıktı VİDEO