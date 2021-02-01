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- İrfan Can'ın maliyeti belli oldu
İrfan Can'ın maliyeti belli oldu
- AA
- 01.02.2021 - 00:40
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini açıkladı.
TRANSFER BEDELİ 7 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro+KDV ödenecektir." denildi.
SPORTİF BAŞARILARDA 1 MİLYON EURO BONUS
Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY
Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20+KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.