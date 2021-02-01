Euro
8.8765
-0.1%
Dolar
7.3112
-0.11%
Altın
433.05
-0.11%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
239.764
-3.02%
EXEN Coin
17.57
-1.34%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    İrfan Can'ın maliyeti belli oldu

    İrfan Can'ın maliyeti belli oldu

    Fenerbahçe, yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu.
    • AA
    • 01.02.2021 - 00:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini açıkladı.

    TRANSFER BEDELİ 7 MİLYON EURO

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro+KDV ödenecektir." denildi.

    SPORTİF BAŞARILARDA 1 MİLYON EURO BONUS

    Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir.

    BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

    Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20+KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

    İrfan Can ın maliyeti belli oldu #1

    İrfan Can ın maliyeti belli oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir