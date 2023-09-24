İsmail Kartal oyuncuları uyardı: Rehavet yok, seriye devam Alanyaspor karşılaşması öncesi Samandıra'da oyuncularıyla son toplantısını yapan İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbolculara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün yapılan idman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla ile bir toplantı yaptı.

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, galibiyet serilerinin devam etmesinin gerektiğini söylerken, Alanya'nın da tehlikeli bir rakip olduğunu söyledi.

"Tüm dikkatinizi bu maça verin ve alnımızın akıyla sahadan galibiyetle ayrılalım"

Başarılı teknik adam, "Avrupa'da ve ligde çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin, maşallah diyelim. Ama biz galibiyet serisini aklımızdan çıkarıp Alanya karşısında ilk galibiyetimizi alacağız düşüncesinde olmalıyız. Tüm dikkatinizi bu maça verin ve alnımızın akıyla sahadan galibiyetle ayrılalım." ifadelerini kullandı.

"2. ve 3. bölgelerde rakibimize fazla alan bırakmamalıyız"

Rakibin hücum gününün yüksek olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Sahalarında üzerimize gelmek isteyeceklerdir. Savunmada topu kaptıktan sonra isabetli ve çabuk çıkarak onları cezalandırabiliriz. 2. ve 3. bölgelerde rakibimize fazla alan bırakmamalıyız. Maçın 90 dakikasını aynı disiplin ve konsantrasyonla oynarsak 3 puan alacağımızdan eminim" dedi.