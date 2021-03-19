İsmail Köybaşı: Kimse inanmıyordu ama biz inandık

İsmail Köybaşı: Kimse inanmıyordu ama biz inandık

Çaykur Rizespor'un sol beki İsmail Köybaşı, Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Rizespor'da sol bek İsmail Köybaşı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"İNANMAK, MÜCADELE ETMEK VE BİRBİRİNİ SEVMEK"

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Köybaşı, "Galibiyeti getiren faktörler inanmak, mücadele etmek ve birbirini sevmek. Bu 3'ü bir araya getirmek önemli. Bu son 2 galibiyetle nefes aldık.

Çok mutluyuz. Çok teşekkürler herkese. Taraftarlara, bizi sevenlere, yönetime, başkana armağan olsun" dedi.

"KİMSE İNANMIYORDU"

Rizespor'un savunma oyuncusu Selim Ay ise "Şampiyonluğa giden bir Galatasaray, zor deplasman, farkındaydık ama herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

Bu iradeyi saha içi, saha dışında gösterdik. Çok güzel bir 3 puan aldık. Kimse inanmıyordu ama biz inandık.

Takım arkadaşlarım, hocalarım, destek veren herkesin emeğine yüreğine sağlık. Çok güzel 3 puan aldık. Galatasaray'a da yolunda başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.