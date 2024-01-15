İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in katliamını destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim'in 100. günü yazısı ile fotoğraf vererek Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen katliamı destekleyen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TFF'den kınama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken ve Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılan Jehezkel'i kınadı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: