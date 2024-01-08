İHA
Amatör maçlarda yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup'ta Gaziosmanpaşa, Başakşehirspor'u konuk etti.
Müsabakayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazanırken son düdükle birlikte saha karıştı.
İki takımın yedek kulübelerinde yaşanan kavga büyürken tribünlerden de yabancı maddeler sahaya atıldı.
Polis ekipleri biber gazı kullandı
Polis ekipleri oyuncuları güçlükle ayırırken biber gazıyla müdahale etti.
Olayların yatıştırılması sonrası Başakşehirsporlu futbolcular polis koruması ile stattan ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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