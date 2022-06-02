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    İstanbulspor Süper Lig'de

    İstanbulspor Süper Lig'de

    Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
    • 02.06.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 22:26
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    Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu.

    Play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor Süper Lig vizesini aldı.

    Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmanın 33. dakikadasında sarı-siyahlılar İbrahim Yılmaz'ın golüyle öne geçti.

    Rakibini 2-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi

    Devrenin duraklama dakikaları iki penaltı golüne sahne oldu. Bandırmaspor 45+2'de Philippe Keny ile skoru 1-1'e getirirken, 45+9'da İbrahim Yılmaz bir kez daha takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti.

    Mücadelenin ikinci yarısında Bandırmaspor beraberlik için yüklendi ancak gecede başka gol sesi çıkmadı. Halil Umut Meler'in son düdüğüyle birlikte rakibini 2-1 mağlup eden İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi.

    Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Ankaragücü ile Ümraniyespor doğrudan Süper Lig'e yükselen takımlar olmuştu

    Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi.

    İstanbulspor Süper Lig de #1

    Süper Lig özlemi sona erdi

    Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı. Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

    2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.

    İstanbul temsilcisi, 1967-1968 sezonunda Ziya Taner yönetiminde, 1994-1995'te Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken, 1. Lig'de 1993-1994, 2005-2006 ve geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.

    İstanbulspor Süper Lig de #2

    2022-23 Sezonunda Süper Lig'de Yer Alacak 8 İstanbul Takımı

    • Beşiktaş
    • Galatasaray
    • Fenerbahçe
    • Başakşehir
    • Kasımpaşa
    • Fatih Karagümrük
    • Ümraniyespor
    • İstanbulspor

    İstanbulspor Süper Lig de #3


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