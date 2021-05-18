İtalya Milli Takımı'nın başında 5 yıl daha Roberto Mancini olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

İtalya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde, Roberto Mancini'nin sözleşmesinin İtalya Futbol Federasyonu tarafından 5 yıl daha uzatıldığına yer verildi.

İnternet sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ve Roberto Mancini’nin görüşleri yer alıyor.

GABRIELE GRAVINA: PROJENİN TAMAMLANMASI İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

Roberto Mancini ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Gravina, “Bir süredir üzerine çalıştığımız bir açıklamaydı. Bir projenin tamamlanması için zaman gerekiyor. Bu üç yılda yapılan çalışmalara süreklilik kazandırmak istedik. Zafere giden yolla ilgileniyorum. Harika bir iş çıkardığımız gün zafere ulaşacağız. Roberto ile hedeflerin ne olduğu konusunda tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz” diye konuştu.

ROBERTO MANCINI: HEDEFİMİZ KAZANMAK

Yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mancini ise "Federasyona ve başkan Gravina’ya teşekkür ederim. Sevdiğim bir ekibi bir araya getirmeyi başarmış olmak beni çok mutlu ediyor ve gelecek için iyimserim. 1 yıl içerisinde Avrupa Şampiyonası’nda, Uluslar Ligi Finalleri’nde ve Dünya Kupası’nda mücadele edeceğiz. Hedefimiz kazanmak, bu tabii ki kolay olmayacak. Biraz da şansa ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu.