Japonya'da OHAL ilan edildi

Japonya'da Olimpiyat Oyunları'na iki hafta kala Tokyo'da OHAL ilan edildi.

Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenlemişti.

Suga, "Tokyo’daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali vermişti.

Tokyo ve Osaka dahil 10 eyalette 11 Temmuz’da sona erecek kısmi olağanüstü halin gidişatına değinen Suga, olası yeni olağanüstü hal ilanına ilişkin kararı hafta içinde duyuracaklarını söylemişti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Bugün yapılan açıklamada Japonya'nın Tokyo kentinde, Olimpiyat Oyunları'na 2 hafta kala OHAL (Olağan Üstü Hal) ilan edildi.

OHAL 22 Ağustos'a kadar devam edecek. Olimpiyatlar ilk kez OHAL koşullarında yapılacak.