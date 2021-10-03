Joel Pohjanpalo: Bugün galip gelebilirdik, yenilgiyi hak etmedik

Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Joel Pohjanpalo, "Bizim için gerçekten üzücü bir skor, yenilgiyi hak etmedik" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'a 2-3 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Joel Pohjanpalo, "Bizim için gerçekten üzücü bir skor, yenilgiyi hak etmedik. Ne yazık ki son pozisyonu herkes gördü. Fauldü ama hakem faul olarak görmedi.

"GALİP GELEBİLİRDİK"

Geldiğimden beri en iyi maçlarımızdan biriydi, bu gelecek için bize umut verdi. Bir sonraki maç için sabırsızlanıyorum, birliktelik sağladık. Berabere bitebilirdi, galip de gelebilirdik. Olmadı futbolda bir taraf seviniyor bir taraf üzülüyor" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL MAÇINDA OLMASI GEREKEN HER ŞEY OLDU"

Maçı kazanabileceklerini belirten Joel Pohjanpalo, "Bir futbol maçında olması gereken birçok şey oldu. Futbolda penaltı kaçabiliyor. 2-1 öne girdik ikinci yarıya, Galatasaray üzerimize çok geldi 2-2'yi buldu. Önümüze şans geldi ne yazık ki olmadı. Sonra onlar malum pozisyonla öne geçtiler ve yendiler, yapacak bir şey yok." dedi.