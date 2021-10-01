Galatasaray maçının ardından demeçlerde bulunan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Bugün üstün oynadık ama galibiyeti elde edemedik" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

İki takımın da birer puanla ayrıldığı karşılaşmada Galatasaray puanını 4'e yükseltirken, Marsilya da 2'ye yükselterek galibiyet hasretini sürdürdü.

"ÜSTÜN OLAN BİZDİK"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Biraz kafamız karışık oynadık. Tüm çabalarımıza rağmen galibiyet elde edemedik. Lokomativ maçında rakipten üstündük, bu akşam da Galatasaray'dan üstün oynadık." ifadelerini kullandı.

"BEN PENALTI KARARI İLE DEĞİL, OYUNCULARIMLA İLGİLENİYORUM"

İptal edilen penaltı pozisyonuna değinen Sampoili, "Hakem pozisyona çok yakındı, ardından karar vermek için VAR'a gitti. Ben bununla değil oyuncular ve sahayla ilgileniyorum." diye konuştu.

"CENGİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİRİ, İKİNCİ YARIDA DA İYİ OYNADI"

Cengiz Ünder'in performansından bahseden deneyimli teknik adam, "Cengiz ikinci yarıda çok daha iyi oynadı, bizim için önemli bir isim. Ne yazık ki golü bulamadı" diye söyledi.