Jose Mourinho, Galatasaray'ın transferini açıkladı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına verdiği demeçte Rafa Silva hakkında gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, Silva'nın Galatasaray'a yakın olduğunu doğruladı.

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Transfer hareketliliği başlıyor...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra İstanbul'da birkaç gün geçirdi ve ardından önce Londra'ya, sonra da Portekiz'e gitti.

Hırvatistan kampını ziyaret etti

Tecrübeli teknik direktör, Portekiz'de Hırvatistan Millî Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Mourinho burada Luka Modric ve Fenerbahçe'den öğrencisi kaleci Livakovic ile sohbet etti.

Portekiz basınına konuştu

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik adamı, Portekiz basınına röportaj verdi. Jose Mourinho, RTP Portugal'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Rafa Silva soruldu

Jose Mourinho'nun verdiği röportajda tecrübeli teknik adama, Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transfer ihtimali soruldu. Portekizliinn yanıtı ise bir anda gündeme oturdu.

"Galatasaray'a yakın"

Jose Mourinho verdiği röportajda, "Rafa Silva, Fenerbahçe'ye gelecek mi?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Rafa Silva, bence harika bir oyuncu. Ancak onun, Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum." dedi.

Rafa Silva teklifinin detayları

Geçtiğimiz gün Portekiz basınında, Galatasaray'ın Rafa Silva için teklif yaptığı belirtilmişti.

Haberde Galatasaray'ın Silva'ya 3 milyon euro ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürülmüştü.

Benfica karnesi

Rafa Silva geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 15 asistlik katkı verdi.