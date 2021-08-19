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- Jose Mourinho: Maç Şampiyonlar Ligi seviyesindeydi
Jose Mourinho: Maç Şampiyonlar Ligi seviyesindeydi
Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takımın maçını izledik. Biz kazandık ama Trabzonspor da çok iyi oynadı."
- AA
- 19.08.2021 - 22:51
Jose Mourinho:
"Çok zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takımın maçını izledik. Biz kazandık ama Trabzonspor da çok iyi oynadı."
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