Jose Mourinho, Genoa karşısında iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan Felix Afena-Gyan'a, 800 bin euro değerinde ayakkabı hediye etti.

Dün Serie A'nın 13. haftasında Roma, Genoa'ya konuk oldu.

Rakibini 2-0 mağlup eden Roma'da yüzler gülerken, teknik direktör Jose Mourinho'nun, genç yetenek Felix Afena-Gyan'a sürprizi sosyal medyada gündem oldu.





OYUNCUSUNA 800 BİN EURO DEĞERİNDE AYAKKABI ALDI

Mourinho, son lig maçında takımın gollerini atan genç yetenek Felix Afena-Gyan'a spor ayakkabı hediye etti.

Maçın 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.

"MAÇ SONU YANIMA GELEREK SÖZÜMÜ HATIRLATTI"

Maç sonu İtalya basınına konuşan Portekizli teknik adam Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktararak, "Bu maçta gol atarsa, istediği 800 avroluk çok pahalı ayakkabıyı ona alacağıma söz verdim. Maç sonu yanıma gelerek sözümü hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.

Jose Mourinho'dan oyuncusuna 800 bin Euro'luk hediye VİDEO