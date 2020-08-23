Jose Sosa: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'ye 2 yıllık imzayı atan Sosa, transfer nedeniyle mutlu olduğunu ve Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Jose Ernesto Sosa Fenerbahçe'ye geçtiğimiz günlerde imzayı attı.

Fanerbahçe Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından çok tartışılacak bir paylaşım yaptı.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Fenerbahçe formasıyla fotoğrafını paylaşan Sosa, paylaşımını "Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü." notuyla yaptı.