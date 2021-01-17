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    Josef, buzlu suya atladı

    Josef, buzlu suya atladı

    Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, mücadele sonrası eşine verdiği sözde durdu ve buz tutan havuza atladı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 23:47
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 23:57
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    Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

    Mücadele öncesi eşine 'Gol atarsam, havuza gireceğim' diyen Josef de Souza, bu sözünü tuttu.

    BUZLU SUYA ATLADI

    Karşılaşmanın 79. dakikasında siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Brezilyalı oyuncu, maç sonu evinin bahçesinde bulunan ve içi buz tutan suya atladı.

    Josef, buzlu suya atladı İZLE


    Josef, buzlu suya atladı #1

    Josef, buzlu suya atladı #2

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