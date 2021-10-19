Josef De Souza: Herkes zor bir dönemden geçiyor

Sporting Lizbon maçının ardından demeçlerde bulunan Josef De Souza, "Taraftarlarımızdan, takıma inanmalarını istiyorum. Bu süreçten düzgün bir şekilde geçeceğiz." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a sahasında 1-4 yenilerek, 3 puan hasretini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Josef De Souza, "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZDAN, TAKIMA İNANMALARINI İSTİYORUM"

Herkesin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Souza, "Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Geçen sene de böyle olmuştu ama sezon sonu şampiyon olmuştuk. Eminim bu sezon da bunu değiştireceğiz. Taraftarlarımızdan, takıma inanmalarını istiyorum. Bu süreçten düzgün bir şekilde geçeceğiz." diye konuştu.