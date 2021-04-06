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    Josef De Souza, imajını yeniden değiştirdi

    Josef De Souza, imajını yeniden değiştirdi

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine boyalı saçlarının imajını tekrar değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 20:53
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    Siyah beyazlıların 32 yaşındaki başarılı futbolcusu Josef de Souza, imaj değişikliğine gitmiş ve saçlarını beyaza boyatmıştı.

    Josef, siyah-beyazlı taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine boyalı saçlarının imajını tekrar değiştirdi.

    JOSEF TARAFTARLARI DİNLEDİ, SAÇLARINI SİYAHA BOYADI

    Brezilyalı oyuncunun taraftarları kırmayıp, saçını tekrar siyaha boyatması taraftarlar tarafından seviçle karşılandı.

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 27 maça çıkan Josef, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Josef De Souza, imajını yeniden değiştirdi #1

    Josef De Souza, imajını yeniden değiştirdi #2

    Josef De Souza, imajını yeniden değiştirdi #3

    Josef de Souza'nın yeni imajı

    Josef De Souza, imajını yeniden değiştirdi #4

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