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    Josef De Souza: Maç bir dakika fazla oynandı

    Adana Demirspor maçının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Josef De Souza, "Soyunma odasında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden, bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 04:08
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 04:09
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    Josef De Souza: Maç bir dakika fazla oynandı

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

    Maça iyi başlayan siyah beyazlı ekip, skor avantajını koruyamayınca yediği gollerle sahasından beraberlikle ayrıldı.

    Maçın 3-3 bitmesinin ardından üzüntüyle sahadan ayrılan orta saha oyuncusu Josef De Souza, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "HAKEME İNANDIM"

    Üzgün olduğunu söyleyen Souza, "Karşılaşmanın ardından son derece düzgün bir şekilde hakemin yanına gittim. Maçın sona ermesi gerekmiyor muydu diye sordum. Bana gol olduğunda bitime 10 saniye kalmıştı dedi. Ben de onun söylediğine inandım ve kendisine teşekkür ettim." dedi.

    "MAÇ 1 DAKİKA FAZLA BİTTİ"

    Maçın golden önce bitmesi gerektiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Sonrasında soyunma odasına gittiğimde aslında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm. Gerçekten çok üzücü." notunu düştü.

    Josef De Souza: Maç bir dakika fazla oynandı #1

     

    Josef De Souza: Maç bir dakika fazla oynandı #2

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