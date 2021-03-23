Josef de Souza'nın yeni imajı

Josef de Souza'nın yeni imajı

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, imaj değişikliğine giderken sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Siyah beyazlıların 32 yaşındaki başarılı futbolcusu Josef de Souza, imaj değişikliğine gitti. Başarılı futbolcu saçlarını beyaza boyattı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni imajını sergileyen Josef’in gönderisi, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 27 maça çıkan Josef, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.