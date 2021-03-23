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    Josef de Souza'nın yeni imajı

    Josef de Souza'nın yeni imajı

    Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, imaj değişikliğine giderken sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 21:39
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    Siyah beyazlıların 32 yaşındaki başarılı futbolcusu Josef de Souza, imaj değişikliğine gitti. Başarılı futbolcu saçlarını beyaza boyattı.

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni imajını sergileyen Josef’in gönderisi, binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 27 maça çıkan Josef, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Josef de Souza nın yeni imajı #1

    Josef de Souza nın yeni imajı #2

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