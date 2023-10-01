Joshua King: Sabredip şans bekliyorum Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin golcü oyuncu Joshua King, sabredip çalışmaya devam ettiğini şans geldiği zamanda en iyi şekilde kullanmak istediğini belirtti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, Rizespor'u Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King'in golleriyle 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı ve ligde 7'de 7 yaptı.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King açıklamalarda bulundu.

"Sabrediyorum"

Oynama süreleri hakkında konuşan King şu ifadeleri kullandı:

Genel olarak her zaman sabırlı olmaya çalışıyorum. Şans bulmayı bekliyorum. Hocamız da bana şans verince elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de rahat bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Maç maç odaklanıyoruz. Bugünkü rakibimiz Rizespor'du, yüzde yüz odaklanmıştık. Şimdi Konferans Ligi'nde maç oynayacağız. Yarından itibaren o maça odaklanacağız. İyi bir takımız, her maçı kazanmak için o. Perşembe günü de kazanmak için oynayacağız.

"Yakınımı kaybettim"

Kendisine çok yakın olan şoförünü kaybettiğini söyleyen King şöyle devam etti: