Juventus, Kenan Yıldız ile sözleşme yeniledi Serie A ekiplerinden Juventus'ta Kenan Yıldız ile sözleşme yenilendi. Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun kontratının 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yakın zamanda en önemli oyuncularından birisi olmaya aday olan Kenan Yıldız'la ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

2022-23 sezonu başında Bayern Münih altyapısından Juventus'a Transfer olan Kenan Yıldız, İtalyan deviyle yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Bugün ise Juventus'ta Kenan Yıldız ile sözleşme yenilendi.

Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun kontratının 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Juventus ile yeni sözleşmeye imza atan Kenan çok mutlu olduğunu ve Juventus için çok çalışacağını söyledi

"Hedeflerim her gün gelişmek"

Kenan Yıldız açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi! Hedeflerim her gün gelişmek, sahada mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için çalışmak. Büyüme yoluma burada Juventus'la devam etmek. Bu yenilenmenin bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum ama çok çalıştım ve umarım böyle devam edebilirim.

Kenan Yıldız'ın istatistikleri

Geçen sezon Juventus ile U19 liginde 29 maça çıkan Kenan Yıldız 11 gol, 7 asistlik skor katkısı vermişti.

Genç futbolcu bu sezon ise Serie A'da 2 maçta boy gösterdi ve toplam 14 dakika süre aldı.