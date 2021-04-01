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Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
Sassuolo, Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 14:47
- Güncelleme : 01.04.2021 - 14:57
Milli Takım'da koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı artıyor.
Geçtiğimiz Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Juventus, milli takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın ambulans uçakla Torino'ya döndüğünü ve karantina sürecinin kulüp otelinde devam edeceğini duyurdu.
KAAN AYHAN DA POZİTİF
Merih'in ardından Milli Takım'da Kaan Ayhan da koronavirüse yakalandı. Milli futbolcunun testinin pozitif çıktığını Sassuolo açıkladı.