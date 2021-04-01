Euro
9.611
-0.6%
Dolar
8.1602
-0.97%
Altın
450.02
-0.51%
Borsa
1.417
1.79%
Bitcoin
483.100
-0.04%
EXEN Coin
20.02
-3.19%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

    Sassuolo, Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

    Milli Takım'da koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı artıyor.

    Geçtiğimiz Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

    Juventus, milli takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın ambulans uçakla Torino'ya döndüğünü ve karantina sürecinin kulüp otelinde devam edeceğini duyurdu.

    KAAN AYHAN DA POZİTİF

    Merih'in ardından Milli Takım'da Kaan Ayhan da koronavirüse yakalandı. Milli futbolcunun testinin pozitif çıktığını Sassuolo açıkladı.

    Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir