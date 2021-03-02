Euro
8.7786
-0.13%
Dolar
7.2895
-0.09%
Altın
401.22
-0.74%
Borsa
1.527
0%
Bitcoin
359.000
2.95%
EXEN Coin
16.57
-1.66%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı

    Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex De Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 04:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerinde yapılan Alex De Souza Heykeli'ne, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil çarptı.

    HEYKELİN ALT KISMINDA HASAR OLUŞTU

    Heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve elektrik direği yıkılırken heykelin alt kısmında hasar oluştu.

    Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

    Kadıköy deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı #1

    Kadıköy deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı #2

    Kadıköy deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir