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- Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı
Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex De Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı.
- DHA
- 02.03.2021 - 04:31
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerinde yapılan Alex De Souza Heykeli'ne, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil çarptı.
HEYKELİN ALT KISMINDA HASAR OLUŞTU
Heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve elektrik direği yıkılırken heykelin alt kısmında hasar oluştu.
Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.