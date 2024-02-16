Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Ay-Yıldızlılar şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamladı.

DHA

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, final karşılaşmaları ile sona erdi.

Kadınlarda Ukrayna'nın takım halinde şampiyon olduğu şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile Türkiye, 142 puanla 2'nci; Romanya ise 3'üncü olarak bitirdi.

En genç şampiyon

Büyükler Avrupa şampiyonaları tarihimizde 5'inci altın madalyayı kazanan Nesrin Baş (21), en genç şampiyon olarak dikkati çekti.

Diğer altın madalyaları ise Yasemin Adar Yiğit, Elif Jale Yeşilırmak, Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu kazandı.

Altın madalya: Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş

Gümüş madalya: Evin Demirhan Yavuz

Bronz madalya: Zeynep Yetgil

Tuba Demir, Elvira Kamaloğlu, Eda Tekin, Ebru Dağbaşı ve Kadriye Aksoy ise şampiyonayı madalyasız tamamlayan milli sporcular oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)