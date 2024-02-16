Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, final karşılaşmaları ile sona erdi.
Kadınlarda Ukrayna'nın takım halinde şampiyon olduğu şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile Türkiye, 142 puanla 2'nci; Romanya ise 3'üncü olarak bitirdi.
En genç şampiyon
Büyükler Avrupa şampiyonaları tarihimizde 5'inci altın madalyayı kazanan Nesrin Baş (21), en genç şampiyon olarak dikkati çekti.
Diğer altın madalyaları ise Yasemin Adar Yiğit, Elif Jale Yeşilırmak, Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu kazandı.
Altın madalya: Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş
Gümüş madalya: Evin Demirhan Yavuz
Bronz madalya: Zeynep Yetgil
Tuba Demir, Elvira Kamaloğlu, Eda Tekin, Ebru Dağbaşı ve Kadriye Aksoy ise şampiyonayı madalyasız tamamlayan milli sporcular oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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