Kadro dışı kalan Lionel Messi'den özür paylaşımı Suudi Arabistan'a gittiği için PSG'de kadro dışı bırakılan Liones Messi, takım arkadaşlarından özür diledi

ensonhaber.com

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından ayrılması ve Barselona'ya geri dönmesi gündemde olan ünlü futbolcu Lionel Messi bir başka olayla yine gündemde.

Kulüp yönetiminin izni olmadan Suudi Arabistan'a giden Messi bu nedenle kadro dışı bırakıldı.

Arkadaşlarından özür diledi

Büyük ses getiren bu olayın ardından Messi, paylaşımında takım arkadaşlarından özür diledi.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her maçtan sonra olduğu gibi takıma izin verileceğini düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Messi'nin özrü sonrası PSG yönetiminin kararında bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.