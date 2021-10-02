Karagümrük, Başakşehir'i rahat geçti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i ağırlayan Karagümrük, konuk ekibi 3-0 yenerek puanını 14'e çıkardı.

Süper Lig'de Karagümrük evinde Başakşehir'i ağırladı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekibi aradığı golü 19. dakikada Andrea Bertolacci ile buldu. Golden sonra da etkisini sürdürmeye devam eden Karagümrük 30. dakikada Bertolacci ve 37. dakikada da Jure Balkovec ile farkı üçe çıkararak soyunma odasına gitti.

KARAGÜMRÜK PUANINI 14'E ÇIKARDI

İkinci yarının başlamasıyla birlikte oyuna ortak olmaya çalışan Başakşehir çareyi oyuncu değişikliğinde buldu. Peter Zulj ve Atabey Çiçek'in girmesiyle hücum hatlarında etkisini göstermeye başlayan Başakşehir, 84. dakikada Danijel Aleksic ile fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın böyle tamamlanmasıyla birlikte Karagümrük ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti. Başakşehir ise altıncı yenilgisini aldı.