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    Karlsruher'in ilginç korner taktiği

    Karlsruher'in ilginç korner taktiği

    Almanya 2. Lig'de Karlsruher takımı, alışılmadık bir korner taktiği denedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 23:20
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 23:28
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    Dünyanın birçok noktasında oynanan futbolda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Teknik adamlar birçok yeni taktik denerken, başarılı olanlar, takımlar tarafından uygulanmaya devam ediyor.

    KARLSRUHER'İN İLGİNÇ KORNER TAKTİĞİ

    Bu kez de Almanya 2. Lig takımı Karlsruher, ilginç bir köşe vuruşu taktiği denedi.

    Karlsruherli oyuncular köşe vuruşu sırasında ceza sahasının bir bölgesine yoğunlaşıp, vuruş esnasında ayrılarak rakibi şaşırtmayı amaçladı.

    Köşe vuruşu başarısız sonuçlanırken, görüntüler futbol izleyicileri tarafından ilginç bir olay olarak karşılandı.

    Karlsruher'in ilginç korner taktiği İZLE

    Karlsruher in ilginç korner taktiği #1

    Karlsruher in ilginç korner taktiği #2

    Karlsruher in ilginç korner taktiği #3

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