Karşıyaka'da Ali Koç iddiası: Sponsor olacak mı? İzmir'in en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, Süper Lig'deki basketbol takımında 26 yıllık isim sponsoru olan Pınar'ın ayrılmasından sonra sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı Yeşil-kırmızılılarla anılmaya başladı.

DHA

Göztepe - Fenerbahçe maçında Ali Koç'un yaşadığı olay halen gündemdeyken, Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıya ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İzmir'in en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, Süper Lig'deki basketbol takımında 26 yıllık isim sponsoru olan Pınar'ın ayrılmasından sonra sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı Yeşil-kırmızılılarla anılmaya başladı.

ALİ KOÇ'UN DESTEK VERECEĞİ İDDİASI

Koç Holding'de yönetim kurulu başkan vekili de olan Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsorluk desteği vereceği iddiası Yeşil-kırmızılı camiada konuşuluyor.

Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdürürken, babası Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç da uzun yıllardır Beşiktaş'a sponsorluk desteği veriyor.

Holding ortaklığındaki şirketlerden Tofaş'ın spor kulübü de Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor.

GÖZTEPE'DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine de devam eden Ali Koç, ligde sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sahada saldırıya uğramıştı.

Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili devre arasında saha kenarına girerek bu tribüne gidip geri dönerken, Göztepe'nin akreditasyon kartıyla statta görev yapan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürülmüştü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)