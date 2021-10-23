Kasımpaşa, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Rizespor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa yönetimi, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor'a mağlup olan Kasımpaşa, son 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik ile ligde 19. sırada yer aldı.

Rizespor yenilgisinin ardından taraftarlardan büyük tepki gelirken, Kasımpaşa yönetimi yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün hocasıyla yollarını ayırdıklarını duyuran yönetim, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" notu düştü.