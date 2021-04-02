Kasımpaşa'dan hakem açıklaması: Endişe duyuyoruz

Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, hakem tartışmaları ile ilgili açıklamada bulunarak, "Endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, bu müsabaka öncesi hakemler üzerinden sürdürülen tartışmaların maçın hakemini etkilememesi gerektiğini açıkladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi bir açıklama yayınladı.

Lacivert-beyazlı takımın yayınladığı açıklamada maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili devam eden tartışmaların hakem Meler üzerinde baskı oluşturmaması gerektiği aktarıldı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

"Endişe duyuyoruz" başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz.Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."