Kayseri'de olaylı maç! Maç sonu çevik kuvvet hakemin etrafını sardı Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından galibiyle ayrılırken maçın son dakikalarında gerginlik çıktı. Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesinin ardından maç bitiminde çevik kuvvet ekipler hakem Zorbay Küçük'ü polisler korumaya aldı.

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ensonhaber.com

Süper Lig her maç farklı olaylara sahne oluyor...

Ankaragücü maçında hakem Halil Umut Meler'in dövülmesinin ardından dün akşam İstanbulspor- Trabzonspor maçında ev sahibi takım sahadan çekildi.

Her gün bir olayın yaşandığı lig müsabakalarında yeni görüntü gündem oldu.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına çıktı

Süper Lig'in 17'inci haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu.

Maçın son anlarında ise Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı.

Kayseri son dakikada frikik kazandı, Mert Hakan ve Fred sarı gördü

Kayserispor 4-3 gerideyken 90+8'de oldukça tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı.

Bahoken'i yerde bırakan Mert Hakan Yandaş, hakem Zorbay Küçük'e itiraz ederken sarı kart gördü.

İtirazlarını sürdüren Fred de sarı kart gören bir diğer oyuncu oldu.

Fred itiraza devam etti, direkt kırmızı çıktı

Frikik kullanılmadan önce itirazlarını sürdüren Fred, hakem Zorbay Küçük'ten direkt kırmızı kart gördü.

Fred, Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

İsmail Kartal çıldırdı

Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Mert Hakan Yandaş da Fred gibi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

89. dakikada oyuna giren ve 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Mert Hakan Yandaş'a yedek kulübesinde İsmail Kartal sert tepki gösterdi.

Çevik kuvvet hakemin etrafını sardı

Gergin geçen uzatma dakikaların ardından ise ortaya çıkan görüntü son günlerin özeti oldu.

Son dakika düdüğünü çalan hakem Zorbay Küçük'ün etrafı maç biter bitmez çevik kuvvet ekipleri tarafından sarıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)