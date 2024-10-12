AA & Ensonhaber

Kayseri’de beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Handan Koçyiğit rehberliğinde çalışan öğrencilerden Muhammed Miraç, Temmuz ayında İzmir’de düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda, Hayrunnisa ise aynı ay Konya’da gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Başarılarının ardından hız kesmeden çalışmalarına devam eden genç sporcular, 2025 Ocak ayında düzenlenecek şampiyona için kentin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde yoğun antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Her iki öğrenci de Ocak'taki şampiyonada bir kez daha zirveye çıkmayı hedeflerken, Muhammed Miraç aynı zamanda yaşı milli takım seçmelerine tutan sporcular arasında yer alıyor. Hedefi, ay-yıldızlı formayı giyerek uluslararası arenada ülkesine altın madalya kazandırmak.

TARİHİ VE DOĞAL YERLERİ KENDİLERİNE PARKUR YAPTILAR

Muhammed Miraç Şahin, yaklaşık 5 yıldır tutkuyla sürdürdüğü yürüyüş sporunda elde ettiği başarıların sırrını yoğun çalışmalarına bağlıyor. Genç sporcu, katıldığı her yarışta kendini daha da zorlayarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını vurguladı.

Şahin,

Temmuz ayındaki yarışlarda Türkiye şampiyonu oldum. Bu spor gerçekten zorlu, mesafe arttıkça vücut da daha çok zorlanıyor. Her gün düzenli antrenman yapıyoruz ve bizim için her yer bir parkur. Tarihi ve doğal alanlarda çalışarak, doğanın huzuruyla kafa dağıtıyoruz. Ocak ayında yeniden Türkiye Şampiyonu olup milli takıma seçilmek istiyorum. Uzun vadeli hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda bayrağımızı dalgalandırmak

dedi.

Hayrunnisa Ceyhan ise spora koşuculukla başladığını, ancak sonradan yürüyüş branşına yöneldiğini belirtti. Temmuz ayında Konya'da düzenlenen şampiyonada birinci olan Ceyhan,

Hedefim, birinciliği kimseye kaptırmamak. Ocak ayında yapılacak şampiyonada yeniden birincilik kürsüsüne çıkmak ve madalyayla memleketime dönmek istiyorum. Haftanın 7 günü, Ağırnas’tan Gesi’ye, Koramaz Vadisi’nden stadyuma kadar pek çok farklı yerde ara vermeden antrenman yapıyoruz. Zorlu bir tempo ama buna değer

diye konuştu.

KENDİ BAŞARILARINI ŞİMDİ ÖĞRENCİLERİYLE YAŞIYOR

Antrenör Handan Koçyiğit ise, geçmişte bu branşta Türkiye rekortmeni olduğunu ve şimdi aynı başarıyı öğrencilerine kazandırmak için çabaladığını söyledi.

Koçyiğit,

Öğrencilerimin milli sporcu olup rekorlar kırmasını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyorum. Miraç için ilk hedef milli takım seçmeleri. Orada ilk kez milli formayı giyeceğine inanıyorum. Balkan Şampiyonası’nda madalya kazanmak bir sonraki adım. Gelecek olimpiyatlarda Miraç’ı görmek en büyük dileğimiz. Hayrunnisa ise salon Türkiye Şampiyonası’nda unvanını korumak için mücadele edecek. Antrenmanları daha keyifli hale getirmek için tarihi ve doğal güzellikler içinde yapıyoruz

dedi.