Kayserispor, Çağdaş Atan'ı resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile yapılan anlaşmanın bozulması üzerine Çağdaş Atan ile uzlaştı.

Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan, sonrasında Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Atan ile gerçekleştirilen görüşmede anlaşmaya varıldı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hafta başında sözleşme imzalanacak

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın hafta sonu Kayseri'ye geleceği, hafta başında da Çağdaş Atan ile resmi sözleşme yapacağı ifade edildi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21'ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı.