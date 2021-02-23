Euro
8.6227
1.05%
Dolar
7.092
1.01%
Altın
411.55
0.81%
Borsa
1.518
-2.11%
Bitcoin
330.477
-12.92%
EXEN Coin
16.84
-0.47%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C
    Kayserispor, Petrescu ile yollarını ayırdı

    Kayserispor, Petrescu ile yollarını ayırdı

    Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.
    • AA
    • 23.02.2021 - 22:04
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 22:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    "KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

    "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

    Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı

    Kayserispor, Petrescu ile yollarını ayırdı #1

    Kayserispor, Petrescu ile yollarını ayırdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir