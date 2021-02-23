Kayserispor, Petrescu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

"Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı

