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Kayserispor, Petrescu ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.
- AA
- 23.02.2021 - 22:04
- Güncelleme : 23.02.2021 - 22:20
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
"Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı