Kayserispor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, görevinden ayrıldığını açıkladı. Atan yönetimindeki Kayserispor, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

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Süper Lig'in 4. haftası geride kalırken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş ve Başakşehir FK Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ardından bir ayrılık haberi de Kayserispor'dan geldi.

Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yıprandığını ve yorulduğunu kaydetti

Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sürede çok yıprandığını ve yorulduğunu belirtti.

"Artık veda zamanı"

Atan açıklamasında şunları söyledi:

Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık. Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı.

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"Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden"

Ayrılık zamanının geldiğini kaydeden Atan şöyle devam etti:

Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden.

Çağdaş Atan'ın Kayserispor karnesi

20 Haziran 2022 yılında Kayserispor'da göreve başlayan ve 43 maçta takımın başında olan Çağdaş Atan bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor'un başında toplamda 62 puan toplayan Çağdaş Atan, maç başına 1.44 puan ortalaması tutturdu.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Samsunspor’u evinde 2-1 yenen Kayserispor, Galatasaray ile 0-0, İstanbulspor ve Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir ile anlaştığı iddia ediliyor

Öte yandan Çağdaş Atan'ın, Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir ile anlaştığı iddia ediliyor.