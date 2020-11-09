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    Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

    Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

    Süper Lig takımlarından Kayserispor, geçen sezon takımda sadece 17 gün görev alan Samet Aybaba ile anlaştı.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 20:18
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 20:29
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    Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya vardı.

    Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik direktörü Kayseri'ye davet etti.

    GEÇEN SEZON YALNIZCA 17 GÜN TAKIMIN BAŞINDA KALDI

    Kayserispor, geçen sezon Kayserispor'da sadece 17 gün görev yapan ve sonrasında istifa ederek Kayseri'den ayrılan Teknik Direktör Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapacak.

    KULÜP BASIN SÖZCÜSÜ DUYURDU

    Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, "Kayserispor'umuz Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

    Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan topladı.

    Kayserispor da Samet Aybaba dönemi #1

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