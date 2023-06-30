Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam, kurban kesti

İHA
Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı’nda hayvanlarını kesti, ihtiyacı olanlara dağıttı.
Kayserispor’un Senegalli oyuncusu Mame Baba Thiam da, bayram için ülkesine gitti.
Kurban kesti
Ailesi ile birlikte bayramı geçiren Thiam, kurban kesmeyi de ihmal etmedi.
Son 2 sezondur sarı kırmızılı takımın en golcü futbolcusu olan Thiam, kurban kestiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayramı kutladı
Binlerce beğeni alan görüntülerde Thiam ailesinin mutluluğu kameraya yansıdı.
Öte yandan başarılı futbolcu, tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.