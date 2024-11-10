Kenan Karaman attı; Schalke 04 düşme hattından kurtuldu
DHA

Bundesliga 2'nin 12'nci haftasında Schalke 04, sahasında Regensburg'u ağırladı.

Arena AufSchalke'de oynanan karşılaşmada Schalke 04, rakibini 16'ncı dakikada Kenan Karaman ve 53'üncü dakikada Sylla'nın attığı gollerle 2-0 yendi. Haftaya düşme potasında başlayan Schalke, aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı ve 14'üncü sıraya çıktı. Son sıradaki Regensburg ise 7 puanla 18'inci ve son basamakta kaldı.

Öte yandan karşılaşmaya yedek soyunan Mehmet Can Aydın ise süre almazken; Türk asıllı Alman sağ bek Taylan Bulut da maça ilk 11'de başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Seçil Selen Balık
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