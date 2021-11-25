Kerem Aktürkoğlu: Liderlik için Roma'ya gideceğiz

Marsilya galibiyetinin ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarımız arkamızda olunca daha farklı oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya'yı 4-2 yendi.

"CİDDİ BİR ŞEY YOK"

Maçın ardından sakatlığı hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Darbeler oldu, onun ağrıları oldu ama ciddi bir şey yok" dedi.

"TARAFTAR ARKAMIZDA OLUNCA DAHA FARKLI OYNUYORUZ"

Derbiden kalan moral bozukluğu olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Derbiyi kaybettik, biraz moral bozukluğu vardı ama taraftarımız sağ olsun bizim yanımızda oldu. Onlar bizim arkamızda olduğunda biz çok daha farklı oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİDERLİK İÇİN ROMA'YA GİDECEĞİZ"

Liderlik hakkında konuşan Aktürkoğlu, "Gruptan çıkmayı garantiledik şimdi liderlik için Roma'ya gideceğiz Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti bana. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük orada" diye konuştu.