Kerem Aktürkoğlu: Tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu

Kerem Aktürkoğlu: Tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu

Lokomativ Moskova karşılaşmasının ardından demeçlerde bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Bu golüm bütün Türkiye için. Ülkemiz adına güzel bir galibiyet oldu" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomativ Moskova'yı da yenerek liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, "Bu golüm bütün Türkiye için. Hem benim hem Galatasaraylılar hem de bütün Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Hocam oyuna girmeden önce boşlukları değerlendirebileceğimi söylemişti.

"GALATASARAY'DA OYNAYAN HERKES İLK 11 OYUNCUSUDUR"

Galatasaray'da oynayan herkes ilk 11 oyuncusudur, herkes formanın hakkını verir. Bu soğukta böyle oynamak önemliydi. Galibiyet için mutluyuz, lideriz. İnşallah gollerimin devamı gelir" ifadelerini kullandı.