Euro
11.0906
0.1%
Dolar
9.5281
0.29%
Altın
546.21
0.18%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
598.360
-1.23%
BTXN Coin
21.98
5.11%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Kerem Aktürkoğlu: Tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu

    Lokomativ Moskova karşılaşmasının ardından demeçlerde bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Bu golüm bütün Türkiye için. Ülkemiz adına güzel bir galibiyet oldu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 00:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Aktürkoğlu: Tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nin E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomativ Moskova'yı da yenerek liderliğini sürdürdü.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, "Bu golüm bütün Türkiye için. Hem benim hem Galatasaraylılar hem de bütün Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Hocam oyuna girmeden önce boşlukları değerlendirebileceğimi söylemişti.

    Kerem Aktürkoğlu: Tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu #1

    "GALATASARAY'DA OYNAYAN HERKES İLK 11 OYUNCUSUDUR"

    Galatasaray'da oynayan herkes ilk 11 oyuncusudur, herkes formanın hakkını verir. Bu soğukta böyle oynamak önemliydi. Galibiyet için mutluyuz, lideriz. İnşallah gollerimin devamı gelir" ifadelerini kullandı.

    Kerem Aktürkoğlu: Tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu #2

    Kerem Aktürkoğlu: Tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir